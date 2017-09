Pub

Foram detidas duas pessoas e aberta uma investigação

As autoridades francesas descobriram elementos utilizados na produção de explosivos num apartamento em Villejuif, no sul de Paris, numa operação antiterrorista em que foram detidas duas pessoas, indicaram esta quarta-feira fontes judiciais.

A descoberta desencadeou a abertura de uma investigação pela procuradoria antiterrorista de Paris "por associação de malfeitores terroristas e posse, transporte e fabrico de substâncias explosivas" com fins terroristas, precisaram as mesmas fontes, citadas pela agência noticiosa espanhola Efe.

A polícia interveio devido ao telefonema de um homem que trabalhava no edifício a avisar de que havia produtos suspeitos dentro de um dos apartamentos.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Entre as substâncias encontradas, havia botijas de gás e fio elétrico e, segundo a televisão pública France2, também acetona e água oxigenada.

De acordo com o canal televisivo, os dois detidos, cuja identidade não foi divulgada, não tinham cadastro.

O ministro do Interior francês, Gerard Collomb, saudou o "compromisso cidadão" mostrado pelo empregado que alertou as autoridades e permitiu que as forças policiais descobrissem os produtos suscetíveis de se transformar em explosivos.

A procuradoria encarregou da investigação a secção antiterrorista da brigada criminal parisiense e a Direção-Geral de Segurança Interna (os serviços secretos franceses).

França, que continua em estado de emergência e tem vivido nos últimos meses ataques 'jihadistas' contra as forças de segurança, sofreu em 2015 e 2016 uma onda de atentados que fez 239 mortos em Paris, a 13 de novembro de 2015, em Nice, a 14 de julho de 2016, e na redação do semanário satírico Charlie Hebdo, em janeiro de 2015.