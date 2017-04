Pub

Polícias não confirmam mas em El Dorado várias pessoas dizem ter visto o corpo a ser lançado de um avião.

O corpo de um homem que, segundo testemunhas, terá sido lançado de um avião, caiu no telhado de um hospital na cidade de Eldorado, no México. Um responsável dos serviços de saúde pública do país confirmou que o corpo caiu no telhado do hospital pelas 7:30 (hora local).

De acordo com a Reuters, testemunhas que estavam no exterior do hospital dizem que uma pessoa foi atirada de um um avião sobrevoou a zona a baixa altitude.

O procurador do estado de Sinaloa, Jesus Martin Robles, disse que o corpo encontrado tinha ferimentos que pareciam revelar sinais de um forte impacto, mas não poderia dizer se tinha sido ou não lançado do avião. "Esta é uma zona de agricultura e os aviões são geralmente usados para fumigação", explicou. O oficial dos serviços de saúde adiantou que foram encontrados mais dois corpos na cidade.

Eldorado fica em Sinaloa, que é o estado de Joaquin "Chapo" Guzman, conhecido como "El Chapo", que chefiou o cartel de droga local até ter sido detido no ano passado. "El Chapo" foi extraditado para os Estados Unidos em janeiro. Desde a sua detenção, a região tem tido bastante violência.

