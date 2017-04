Pub

As autoridades estão a tentar identificar a criança e encontrar os familiares

Foi encontrada em janeiro, mas só agora chamou a atenção mediática, com vídeos a surgirem na Internet. Uma menina, que as autoridades indianas acreditam ter entre 10 a 12 anos, foi encontrada a viver na floresta com um grupo de macacos.

Quando encontrada, a menina não falava, não estava vestida e foi levada para um hospital em Bahraich, uma cidade no estado Uttar Pradesh, no norte da Índia, diz a AP.

Comportava-se com um animal, movimentando-se apoiada nas mãos e nos pés e comendo do chão, de acordo com D.K. Singh, responsável do hospital.

Após alguns meses de tratamento, já anda normalmente e come com as mãos. "Ela ainda não fala, mas percebe o que lhe dizemos e sorri", acrescentou Singh.

Em janeiro, alguns lenhadores encontraram a menina na companhia de um grupo de macacos, acabando por ser afugentados pelos animais.

Quando as autoridades tiraram a menina da floresta, foram novamente atacadas pelos macacos, mas conseguiram fugir com a criança.

As autoridades tentam agora perceber como é que a criança foi para à floresta, quem é e quem são os seus familiares.