Produtos e campanhas da marca têm provocado críticas nas redes sociais

Uma empresa de calçado norte-americana está debaixo de fogo nas redes sociais, depois de ter lançado uma nova linha para crianças... de sapatos de saltos altos. A Pee Wee Pumps, uma empresa sediada na Pensilvânia, define o seu calçado como "fixe" e para "divas". Os sapatos, para bebés desde os seis meses, são pontiagudos e têm saltos amovíveis.

A própria imagem promocional da empresa tem suscitado críticas, caso deste post publicado no Facebook.

Já no início deste mês, uma campanha da mesma empresa suscitou críticas no Reino Unido. Sob o título "Deixem as roupas ser roupas", a campanha apresentava os produtos da Pee Wee Pumps com o aviso "cuidado, estas imagens são chocantes". .

A fundadora da empresa, Michele Holbrook, escreveu no site da marca que estes sapatos "não são feitos para andar, mas responder à crescente procura de produtos de "alta costura" para crianças".