Pelas contas do ministério do Comércio da China, em 2015, as compras online no país excederam os 563.000 milhões de euros - mais do dobro do Produto Interno Bruto português.

A empresa chinesa de comércio eletrónico Jingdong anunciou que construirá 150 aeroportos para drones, visando impulsionar o envio de encomendas através de voos não tripulados, informou o jornal oficial Diário do Povo.

Todos os aeroportos vão ser construídos na província de Sichuan, centro do país, uma das mais montanhosas da China, e visam reduzir os custos de entrega em setenta por cento, segundo o diretor executivo da Jingdong, Richard Liu.

Os 'drones' poderão entregar os produtos em zonas de difícil acesso e em menos de 24 horas.

A Jingdong tem trabalhado com aparelhos que podem transportar até 50 quilos. A empresa espera agora desenvolver novas drones, capazes de levar até meia tonelada.

A empresa já conseguiu a aprovação de várias províncias chinesas para arrancar com este tipo de serviço.

Quase metade da população chinesa - cerca de 700 milhões de pessoas - vive em zonas rurais do país.