Macron, com 39 anos, aspira a converter-se no Presidente mais jovem da história de França

O candidato centrista à presidência de França, Emmanuel Macron, favorito nas sondagens, votou hoje na primeira volta das eleições acompanhado da mulher na localidade de Le Touquet, na costa atlântica do país, onde tem uma casa de férias.

Macron, que com 39 anos aspira a converter-se no Presidente mais jovem da história de França, chegou à assembleia de voto no meio de importantes medidas de segurança, uma precaução perante o nível elevado de alerta que o país vive.

O antigo ministro da Economia socialista e antigo banqueiro apresentava um ar relaxado e depois de votar cerca das 10:30 locais pousou para "selfies" com eleitores.

Ainda hoje, Macron e a mulher, Brigitte, sua ex-professora e 25 anos mais velha, têm previsto deslocar-se a Paris para acompanhar a jornada eleitoral no palácio de Congressos da Porta de Versalhes, onde pronunciará uma declaração depois de serem conhecidos os resultados.

Apesar de Macron ser favorito, as eleições presidenciais de hoje em França são as mais incertas dos últimos anos, referem responsáveis das sondagens, citados pela Efe.

Cerca de 47 milhões de eleitores são chamados hoje às urnas para eleger o sucessor de François Hollande perante onze candidatos: Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Melénchon, François Fillon, Benoît Hamon, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Cheminade e Jean Lassalle. Caso nenhum seja eleito hoje, com maioria absoluta, a segunda volta das eleições presidenciais está marcada para 07 de maio.

As mesas de voto abriram às 08:00 (07:00 em Lisboa) e encerram às 20:00 em Paris e nas grandes cidades, fechando uma hora mais cedo nas outras localidades.