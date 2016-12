Pub

Kyriakos Amiridis, de 59 anos, desapareceu no Rio de Janeiro, onde estava a passar a época festiva

O embaixador da Grécia no Brasil está desaparecido há três dias, revelou esta quinta-feira a polícia do Rio de Janeiro. O embaixador Kyriakos Amiridis foi visto pela última vez na segunda-feira passada, num subúrbio da parte norte do Rio de Janeiro, informaram as autoridades, citadas pela agência Reuters.

A polícia não forneceu qualquer outro detalhe sobre o desaparecimento do embaixador, nomeadamente por que razão estaria naquela área, uma zona desfavorecida do Rio.

Segundo fonte não identificada da Embaixada da Grécia, em Brasília, o embaixador foi passar a época festiva ao Rio de Janeiro e deveria estar de volta ao trabalho no próximo dia 9 de janeiro.

De acordo com o Globo, Amiridis, de 59 anos, foi visto pela última vez no Centro de Nova Iguaçu e o desaparecimento foi reportado à polícia pela mulher.