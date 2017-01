Pub

A 14 de janeiro haverá reunião do Comité Federal do partido, mas, para já, continua sem haver data para a realização do próximo Congresso.

Pedro Sánchez, pelo menos no confronto com Susana Díaz, continua a ser o preferido entre os eleitores do PSOE para liderar o partido.

O ex-líder, que pediu a demissão no passado dia 1 de outubro na sequência de uma rebelião interna contra a sua liderança, é escolhido por 53,8% dos socialistas. A presidente andaluza recolhe apenas 34,7% das preferências. Os dados fazem parte de uma sondagem da empresa Sigma Dos realizada para o diário El Mundo.

Já os eleitores do Partido Popular, questionados sobre quem gostariam de ver a liderar o PSOE, preferem claramente Susana Díaz, que chama a si 70% das preferências, contra apenas 10% para Pedro Sánchez.

No próximo dia 14 de janeiro haverá uma reunião do Comité Federal do partido, mas, para já, continua sem haver data para a realização do próximo Congresso.