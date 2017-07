Pub

Espanhol terá morrido depois o elefante ir contra ele e o atravessar com as presas

Um turista espanhol morreu na semana passada no parque natural de Chebera-Churchura, no sul da Etiópia, depois de ser atacado por um elefante. Segundo o El País, o Governo espanhol confirmou a morte do turista este domingo, que de acordo com os relatos de testemunhas terá morrido depois de o elefante ir contra ele e o atravessar com as presas.

Escreve o jornal espanhol que o parque natural em que o turista morreu é considerado um dos melhores lugares na Etiópia para observar elefantes, búfalos e outros mamíferos de grandes dimensões.

A embaixada de Adis Abeba em Espanha está a coordenar a translação do corpo e estará já em contacto com os familiares do turista falecido.

Não é a primeira vez que um turista espanhol morre atacado por animais selvagens: em 2009, uma mulher morreu na Zâmbia depois de ser atacada por um elefante: estava com quatro amigas a fazer uma caminhada com os guias locais quando uma manada de elefantes atacou o grupo e a espanhola não conseguiu escapar.