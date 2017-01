Pub

Alexis Manigo foi raptada da maternidade com oito horas de vida

A jovem norte-americana de 18 anos que foi raptada à nascença e encontrada pela polícia na semana passada disse que continua a amar a mulher que a raptou e a chamá-la de mãe.

"Não a odeio. Eu amo-a", disse a jovem Alexis numa entrevista. "Ela sempre vai ser a minha mãe".

Alexis Manigo foi raptada em 1998 de uma maternidade na Florida, Estados Unidos, com oito horas de vida por uma mulher que se fez passar por enfermeira. Gloria Williams, a raptora, foi detida na semana passada após a polícia ter comprovado que Alexis era na verdade a bebé Kamiyah Mobley.

Alexis confessou que a experiência tem sido avassaladora e que ainda não teve tempo para processar tudo o que aconteceu nos últimos dias - pois descobriu que não é filha de quem pensava e viu a mulher que a criou ser presa - mas ainda assim não tem nenhum ressentimento por Gloria Williams.

"Eu percebo que o que ela fez foi errado, mas olhem para a minha vida. Percebo que foi um erro mas nem tudo foi mau. Nada do que resultou daquilo foi mau", explicou Alexis, à BBC. "Ela criou-me e ensinou-me bons valores, respeito. Ela teve um grande impacto na minha vida".

"Quem viver a vida que eu vivi e for amado como eu fui vai perceber", continuou a jovem, explicando noutra entrevista à CBS que foi criada da melhor maneira possível e por isso consegue perdoar a mulher que a raptou. "Eu adoro todas as memórias que tivemos e é isso que me mantém ao lado dela".

Quanto à família biológica, que não pode acompanhar os primeiros 18 anos da vida de Kamiyah Mobley, a jovem lamenta a situação e garante que a partir de agora eles vão poder "formar novas memórias".

"Estou a lidar com tudo. Tenho outra família. Isto significa mais amor", afirmou Alexis, à BBC.

A jovem confessou que a questão do nome também a incomoda um bocado. "Toda a minha vida fui a Alexis ou Lexi e agora as pessoas estão a chamar-me outro nome a nível nacional", contou a jovem à ABC. O caso de Kamiyah Mobley, agora conhecida por Alexis, foi notícia em todo o país e nos jornais estrangeiros.

A jovem conheceu os pais biológicos esta segunda-feira, depois de ter conversado com eles ao telefone pela primeira vez na semana passada.

A avó paterna da jovem, Velma Aiken, também esteve no encontro e contou que "toda a gente chorou". "Ela é muito parecida com o pai", acrescentou.

Também na semana passada Alexis foi visitar Gloria Williams à prisão. Com lágrima nos olhos, a jovem disse "amo-te, mãe", disse-lhe através do vidro que as separava.

