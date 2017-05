Pub

Homem quer os seus 17,31 dólares, após um encontro "infernal"

Brandon Vezmar quer os seus 17,31 dólares (cerca de 16 euros) de volta. O homem do Texas levou uma mulher ao cinema, em Austin, mas ela terá passado o tempo inteiro ao telemóvel, a mandar e enviar mensagens, diz.

O homem apresentou queixa num tribunal, argumentando que usou a quantia citada para levar a sua companhia, que não quis identificar, ao filme "Guardians of the Galaxy, Vol.2", no dia 6 de maio, de acordo com a CNN.

"Depois de o filme começar, a mulher ligou o telemóvel entre 10 a 20 vezes para ler e enviar mensagens, numa violação direta das regras do cinema", diz a queixa do homem, que acrescenta que a mulher "afetou a experiência" dos restantes espectadores.

"Enquanto os danos não são grandes, o principio é importante, visto que o comportamento da acusada é uma ameaça à sociedade civilizada", acrescenta.

Vezmar conheceu a mulher na Internet e era o seu primeiro encontro. "Foi um primeiro encontro infernal", diz, explicando ainda que ver alguém a mandar mensagens nos cinemas é das coisas que mais o irrita.

O Austin American-Statesman, com o qual Vezmar falou, não identifica a mulher, mas explica que esta diz que estava a falar com um amigo que precisava dela.