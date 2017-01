Pub

Oitavo homem mais rico do mundo durante a era Lula, faliu em 2013. Agora, é procurado pela Interpol no âmbito da Lava-Jato

As redes sociais, sempre implacáveis, relembraram nos últimos dias discursos e artigos do início da década de políticos, jornalistas e não só sobre Eike Batista. Do então presidente Lula da Silva (PT), que o considerava o seu alter ego no mundo dos negócios, à sucessora Dilma Rousseff (PT), que o classificava de "orgulho do Brasil", passando pelo à época governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB), para quem Eike tinha "uma visão stevejobiana". Um colunista do jornal Folha de S. Paulo comparava-o a Donald Trump pelo empreendedorismo e obsessão com o cabelo. Luciano Huck, apresentador de TV, dizia "quanto mais Eikes no Brasil, melhor".

Huck continua a apresentar o mesmo programa, O Caldeirão, mas aquele colunista da Folha já não tem espaço no jornal, Lula é réu na Operação Lava-Jato, Dilma foi derrubada e Sérgio Cabral é, desde novembro, inquilino da penitenciária que inaugurou na altura em que comparava Eike a Steve Jobs. Eike Batista, por seu lado, passou de oitavo homem mais rico do mundo em 2012, disposto a ultrapassar o então líder da lista da Forbes Carlos Slim - "só não sei se pela direita ou pela esquerda", dizia -, a falido em 2013. E a foragido da Interpol por ainda não se ter apresentado às autoridades após mandado de prisão preventiva emitido pelos investigadores da Lava-Jato na quinta-feira.

O empresário de 60 anos é acusado de ter subornado Sérgio Cabral em 16,5 milhões de dólares para obter vantagens em obras. Já na operação que levou o ex-governador do Rio à prisão por desvio de 224 milhões de reais dos cofres públicos, Eike havia sido citado por ter transferido um milhão de reais para o escritório de advocacia de Adriana Ancelmo, mulher de Cabral.

O iluminado

Natural de Governador Valadares, filho de uma alemã e de um engenheiro brasileiro que tornou a mineradora Vale um gigante mundial nos anos 60, foi para Aachen, no país da mãe, estudar Engenharia, o curso do pai. Voltou ao Brasil sem canudo mas rico por vender apólices de seguro porta a porta. Sentiu-se um iluminado, investiu em tudo o que mexia mas foi perdendo mais do que ganhando até entrar no negócio de família, minérios, e enriquecer, de facto.

Em paralelo, Lula chegava ao poder com discurso amigo dos mercados para eclipsar a imagem de sindicalista barbudo. Cumpriu: o PIB brasileiro subiu a pique, como subiram os de todos os BRIC, a começar pelo mais BRIC de todos, a China, cuja voragem pelas commodities brasileiras fez com que toda a gente ganhasse dinheiro no país, dos 50 milhões de pobres que o governo tirou da miséria aos novos milionários. É a época em que Barack Obama diz "this is the guy" [este é o homem] dirigindo-se a Lula da Silva em reunião na ONU e em que as organizações do Mundial de Futebol e dos Jogos Olímpicos caem em colo brasileiro.

Mas era necessário encontrar um modelo de carne e osso do sucesso do lulismo: Eike, fanfarrão e generoso doador de campanha de todos os candidatos a presidente, da esquerda à direita, ganhou o papel. O governo alimentou-lhe a fortuna, com empréstimos para a fundação do Grupo X, conglomerado constituído pela CCX, OSX, MMX, EBX e pela estrela da companhia, a petrolífera OGX. "Há qualquer coisa entre mim e a natureza, onde eu furo, descubro", afirmava, depois de se envolver com o petróleo recém-achado ao largo do Rio. A sua mulher de então, a ex-modelo Luma de Oliveira, seis vezes capa da Playboy, assim como o Lamborghini que estacionava na sala de estar da luxuosa mansão, faziam parte do modo Eike de ser.

Mas, a 26 de junho de 2013, o império X ruiu. Em vez dos propalados 20 barris de petróleo, a OGX anunciou aos mercados uma produção de cinco. No dia 27, as ações caíram 25%. Nos meses seguintes, 70%. Eike, que lançara também empresas de táxis aéreos, clubes de voleibol, navios turísticos e companhias de catering na fase de delírio, perdeu o foco. E perdeu, para os credores, o controlo de cada empresa uma a uma - incluindo a joia da coroa OGX, de que dispõe hoje de meros 0,25% do capital. Tornou-se, primeiro, réu sob a acusação de manipulação do mercado e, depois, citado regular na Lava-Jato.

Supersticioso, daí o X da sorte no nome de cada empresa, Eike ainda contratou uma benzedeira para purificar o estaleiro da OGX (do tamanho de Manhattan) e acreditou que em 2017 recomeçaria a virar o jogo - apostava na Elysium, pasta que branqueia dentes por três euros, na Vox2You, escola que ensina a falar em público, e num concorrente, de aplicação sublingual, do Viagra. Mas a redenção terá de esperar.

Em São Paulo