O Egito anunciou hoje a descoberta na cidade de Luxor (sul) de um túmulo da época faraónica de um ourives da realeza que viveu há mais de 3.500 anos durante o reinado da 18.ª dinastia.

O túmulo situa-se na margem ocidental do rio Nilo num cemitério onde estão sepultados nobres e altos funcionários do Governo.

O ministro das Antiguidades, Khaled el-Anany, disse que o túmulo, com as estátuas do ourives e da sua mulher, bem como com uma máscara funerária, está deteriorado.

Adiantou que um poço existente na tumba continha múmias de egípcios que viveram durante a 21.ª e a 22.ª dinastias.

O túmulo foi descoberto por arqueólogos egípcios e o anúncio foi planeado para impulsionar a indústria do turismo no Egito em lenta recuperação.