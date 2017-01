Pub

Um edifício de 15 andares, no centro da capital do Irão, colapsou durante um incêndio

Um edifício de 15 andares, no centro de Teerão, colapsou devido a um incêndio que começou por atingir os pisos superiores, noticiaram hoje as televisões do Irão. A televisão estatal, citada pela Associated Press, está a avançar que 30 bombeiros morreram no acidente.

A informação anterior era que pelo menos 38 pessoas tinham ficado feridos feridas e sido hospitalizadas, mas que a maioria já tinha tido alta, de acordo com a televisão local, citada pela Reuters.

Bombeiros iranianos combatem o incêndio no edifício Plasco, em Teerão | Abedin Taherkenareh/ EPA

Os motivos que levaram à morte dos bombeiros - o incêndio ou o colapso do edifício - estão por esclarecer, segundo a Aljazeera, citando a agência de notícias Fars.

Segundo a televisão estatal, 200 bombeiros foram chamados ao local cerca das 08.00 locais (mais três horas e meia do que em Portugal Continental).

Um porta-voz dos bombeiros, Jalal Maleki, disse à televisão estatal iraniana que dez corporações de bombeiros responderam ao alerta. As forças armadas iranianas enviaram unidades para ajudar a combater as chamas, acrescentou a TV.

O "Plasco", de 17 andares, foi construído no início da década de 1960 pelo empresário judeu iraniano Habib Elghanian. Com o nome da empresa de plásticos de Elghanian, era o edifício mais alto da cidade naquela época. Elghanian foi julgado por vários crimes, incluindo espionagem, e executado nos meses que se seguiram à revolução islâmica de 1979, que colocou no poder o atual poder e desencadeou a fuga da antiga comunidade judaica do Irão.

A torre está ligada a um centro comercial de vários andares, com um átrio com luz natural e várias fontes de cor turquesa.

A agência noticiosa Associated Press (AP) afirmou não ter sido possível saber, até ao momento, se o centro comercial também sofreu danos. O edifício começou a ser evacuado quando o incêndio deflagrou, mas, segundo os relatos, as pessoas ainda estavam no interior.

"Teme-se que muitos estejam presos sob os escombros. Lojistas e compradores ainda estavam dentro do edifício quando o fogo e o colapso aconteceram", relatou a televisão estatal.

O "Plasco" foi evacuado pelos bombeiros durante o incêndio, cujas causas ainda não foram apuradas, e a polícia estabeleceu um perímetro de segurança na zona.

Ruas à volta do edifício foram encerradas para que as autoridades combatam as chamas.

O edifício Plasco nos anos 60

