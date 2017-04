Mitchell Belfer, presidente do The Euro-Gulf Information Centre, em Roma, diretor do Central European Journal of International and Security Studies

Pub

Mitchell Belfer, presidente do The Euro-Gulf InformationCentre, em Roma, diz ao DN que não há uma solução militar para a Síria e lembra o fracasso que foi a intervenção no Iraque.

A Rússia diz que é contra o uso de armas químicas, mas mesmo assim protege o regime de Bashar al-Assad de qualquer resolução mais forte por parte da ONU. Não há aqui uma contradição?

Não é a primeira vez que o regime de Assad usa armas químicas. Já o fez antes. E a comunidade internacional nada fez. Em 2013, por exemplo, quando morreram 1200 pessoas [em Ghouta perto de Damasco], a Rússia também usou a sua diplomacia para travar resoluções. A Rússia não mudou a sua posição em relação ao regime de Bashar al-Assad. O que acontece é que o regime russo [do presidente Vladimir Putin] é quem põe e dispõe na Síria.

A França diz que o ataque é um teste à Administração Trump. Concorda com esta análise?

Não concordo. O que a França procura é pressionar Trump para ter uma maior liderança, nomeadamente na região do Médio Oriente. Mas não acho que Trump tenha um plano. É só mera retórica.

Se se provar que o gás usado é sarin e proveniente dos stocks que Assad devia ter entregado à comunidade internacional, o que deveria acontecer? Invadiu-se o Iraque em 2003 por muito menos...

O gás sarin devia ter sido destruído efetivamente. É óbvio que a tarefa de desarmar a Síria em termos de armas químicas não foi bem conseguida. Mas também acho que não há uma solução militar para a Síria. Apenas sanções e isolamento diplomático, talvez, mas disso eles já são alvo atualmente. O caso do Iraque, que referiu, expôs precisamente as limitações de uma intervenção externa, por parte dos Estados Unidos ou por parte de uma qualquer coligação internacional. Na Síria a situação seria muito pior. Com todas as milícias xiitas no terreno, o envolvimento do Irão e o apoio da Rússia a Assad...