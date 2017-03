Pub

Presidente turco afirmou no domingo que a decisão da Alemanha de anular comícios de apoiantes seus não é diferente de "práticas nazis".

O ministro dos Negócios estrangeiros alemão considerou hoje "inaceitável" que o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acuse a Alemanha de "práticas nazis", depois de as autoridades municipais terem impedido intervenções de ministros turcos em várias cidades alemãs.

"Isso é inaceitável e vamos dizê-lo ao governo turco", disse o ministro Peter Altmaier em declarações à televisão alemã ZDF.

"A Alemanha é um exemplo no que diz respeito à liberdade e ao estado de direito e não há motivos para permitir que nos lancem esses ataques", acrescentou.

Peter Altmaier reagiu às críticas ao governo de Angela Merkel por não tomar uma posição clara face à realização de eventos com ministros turcos na Alemanha para fazer campanha a favor da reforma constitucional destinada a dar ao chefe de Estado todo o poder executivo.

"Mantemos a postura que temos tido durante décadas que é a de que em princípio os representantes de outros países possam falar para as suas gentes na Alemanha. Mas isso tem de acontecer no âmbito da lei", disse Altmaier.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou no domingo que a decisão da Alemanha de anular comícios de apoiantes seus não é diferente de "práticas nazis".

Erdogan lamentou ainda que a Alemanha dê "lições sobre democracia" e depois impeça os ministros turcos de falar no país.

As relações entre Ancara e Berlim vivem um momento de tensão na sequência do cancelamento de três comícios na Alemanha onde deviam discursar dois ministros turcos em apoio à reforma constitucional a referendar e que possibilitará o alargamento dos poderes do Presidente.

A Alemanha tem a maior comunidade da diáspora turca, cerca de três milhões de pessoas, que é cortejada por várias partes antes de cada eleição importante na Turquia.