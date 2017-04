Pub

Investigador, politólogo e professor na London School of Economics, Tony Travers fala ao DN sobre a antecipação das eleições no Reino Unido

Ficou surpreendido com a decisão de Theresa May?

Muito. A possibilidade de eleições antecipadas foi muito debatida quando chegou a primeira-ministra no verão passado, mas ela, em várias ocasiões, rejeitou esse cenário. O facto de ter tomado esta decisão durante as férias da Páscoa é, sem qualquer dúvida, uma grande surpresa.

Acredita que terá sido, como alguns defendem, uma jogada "cínica" para tirar proveito da vantagem que tem neste momento sobre o Labour?

Todas as decisões políticas - nomeadamente aquelas que passam por convocar ou não eleições - envolvem um certo grau de cinismo. Convocaria ela eleições antecipadas se achasse que as iria perder? É óbvio que a resposta é não, mas isso não significa que a decisão tenha sido sobretudo cínica.

A razão principal terá sido mesmo o desejo de assegurar estabilidade?

Neste momento Theresa May tem uma maioria no parlamento, mas é muito curta. Pode ficar nas mãos de um grupo de 10 ou 15 deputados do seu próprio partido se estes decidirem votar com a oposição. Provavelmente May sente que - à medida que as negociações do brexit se forem tornando mais complicadas - terá necessidade de uma maioria mais ampla, que lhe dê mais segurança e mais certeza de que não irá sofrer esse tipo de pressão vinda do próprio partido.

Que papel terão os Liberais Democratas? Poderão crescer o suficiente de forma a influenciar as negociações do brexit?

Em política não gosto de dizer nunca - principalmente depois do que se passou recentemente no Reino Unido e noutros locais, mas é muito improvável que os Lib Dem, que têm neste momento um número reduzido de lugares, assumam um papel chave. Por muito que puxem pela mensagem anti-brexit, não vejo que consigam chegar perto dos deputados necessários para influenciar as decisões. O que as sondagens dizem é que o Partido Conservador sairá das eleições com uma maioria maior do que aquela que tem agora.

Terá chegado o momento do agora ou nunca para Jeremy Corbyn, líder do Labour?

Sim, provavelmente é agora ou nunca para Corbyn. Ele diz que quer eleições - tenho que acreditar -, mas a verdade é que o Labour está muito mal nas sondagens, 20 pontos atrás dos conservadores. Como as coisas estão neste momento, o Partido Trabalhista irá perder lugares. E se isso acontecer a liderança de Corbyn passará a ser ainda mais questionada. Se ele se demitirá? Ninguém sabe.

Que papel pode ter o Partido Nacional Escocês?

Os nacionalistas escoceses tentarão manter todos os lugares que têm para continuarem a lutar por um novo referendo sobre a independência. Mas não será fácil. O resultado que tiveram nas eleições de 2015 foi tão bom que é fácil perderem um ou dois lugares.

Se May vencer, acredita que ela escolherá o mesmo governo?

Poderá haver algumas mudanças marginais, mas os nomes principais devem continuar nos lugares onde estão, até para manter o equilíbrio de poder entre defensores do brexit e da permanência.