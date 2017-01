Pub

Para o economista João César das Neves o problema de fundo é o velho conflito entre eficiência e equidade

A ideia do rendimento básico universal parece-lhe uma utopia?

Começa a ser cada vez mais credível. Porquê? Porque as máquinas fazem cada vez mais coisas e as pessoas têm cada vez menos trabalhos.

Estamos a falar de uma espécie de salário de cidadania.

Sim. O simples facto de existir dá direito a um rendimento.

Em termos de história do pensamento económico, não estamos a falar de um conceito novo, pois não?

Não. São ideias que no fundo estão na base do socialismo. Agora voltam a colocar-se por causa da questão das máquinas, mas ainda continuam a ser conceitos utópicos. À medida que as máquinas vão substituindo o ser humano, este encontra outras coisas para fazer. Basta pensar que a maior parte de nós faz coisas que os nossos antepassados de há 200 anos nem imaginavam. Por outro lado, a garantia deste rendimento mínimo para todos tem o problema de desincentivar o trabalho.

No caso da experiência na Finlândia, a ideia é motivar a procura de trabalho.

Mas aí não se trata de um rendimento básico universal, trata-se de um rendimento apenas para certas pessoas. A questão é diferente. O subsídio de desemprego é que funciona como um incentivo para que as pessoas continuem desempregadas - porque perdem esse subsídio quando arranjam emprego. Quando se dá a um grupo de desempregados um rendimento independentemente de estarem a trabalhar ou não, no fundo estamos a diminuir esse incentivo para as pessoas não trabalharem. Esta segunda maneira de tratar a questão levanta, no fundo, o problema essencial disto tudo, que é o conflito entre eficiência e equidade. Ao atribuir às pessoas um rendimento independentemente do que elas produzem, vai haver um incentivo para as pessoas não produzirem. Se eu lhes der apenas o que elas produzem, haverá injustiça. É impossível montar um mecanismo que seja perfeito.