Final da campanha foi marcado pela divulgação de documentos pirateados da campanha do centrista e pelo alerta para irregularidades eleitorais feito pela Frente Nacional

Perto de 47 milhões de franceses são hoje chamados às urnas para escolher o sucessor de François Hollande no Palácio do Eliseu: Emmanuel Macron, o centrista independente do movimento En Marche! e ex-ministro do governo socialista, é dado como o favorito à vitória; Marine Le Pen, a líder da Frente Nacional, conseguiu repetir o feito do pai de chegar à segunda volta de umas presidenciais e, apesar de ser dada como derrotada à partida, é certo que deverá conseguir uma votação histórica para a extrema-direita.

As assembleias de voto abrem às 8.00 locais (7.00 em Lisboa) e fecham às 19.00 locais, sendo que em algumas grandes cidades o período de votação prolongar-se-á por mais uma hora. As primeiras projeções serão conhecidas imediatamente após o final da votação. Nos territórios ultramarinos - como a Guiana, Guadalupe, Martinica e Polinésia Francesa, onde estão registados 1,3 milhões de eleitores -, a ida às urnas começou ainda ontem, sendo que na maioria dos locais a taxa de participação estava acima da registada na primeira volta.

As últimas horas antes de os franceses começarem a votar foram marcadas pelo ataque informático aos e-mails da campanha de Emmanuel Macron, e considerado pela sua equipa como uma "tentativa de desestabilização".

De acordo com o movimento En Marche!, uma "ação de pirataria massiva e coordenada" colocou em contas de redes sociais associadas a apoiantes da extrema-direita dezenas de milhares de documentos, e-mails, e informação financeira da campanha nos últimos minutos de sexta-feira, antes da entrada no período de reflexão.

Num comunicado, o movimento de Macron informou que os dados pirateados "foram obtidos há várias semanas", graças à pirataria de endereços de correio eletrónico pessoais e profissionais de responsáveis do En Marche!.

À medida que a hashtag #MacronLeaks circulava na internet, Florian Philippot, o vice-presidente da Frente Nacional, tweetou: "Irá o MacronLeaks mostrar-nos algo que o jornalismo de investigação manteve deliberadamente em silêncio?".

Já o presidente francês expressou ontem a sua condenação a este ato de pirataria. "Sabemos que este tipo de risco estaria presente durante a campanha presidencial, porque já aconteceu noutros locais. Nada será deixado sem resposta", afirmou François Hollande à AFP. "Se houve de facto um determinado número de interferências ou gravações, serão acionados procedimentos", prosseguiu o chefe do Estado, sem entrar em pormenores. "É preciso deixar que se faça uma investigação", sublinhou, acrescentando que as autoridades foram "mobilizadas", mesmo antes "de serem conhecidas estas revelações".

A comissão que controla a campanha das presidenciais informou estar a investigar o ataque informático à campanha do centrista, tendo adiantado que alguns dos documentos visados seriam "provavelmente" falsos". Esta mesma entidade pediu ontem aos media para não reproduzirem o conteúdo dos documentos colocados nas redes sociais pelos piratas informáticos.

Na nota informativa divulgada ontem, a comissão eleitoral "sublinhou que a distribuição e a redistribuição de tais dados, obtidos de forma fraudulenta, e que podem, com toda a probabilidade, serem misturados com informações falsas, pode ser suscetível de um enquadramento penal e de envolver a responsabilidade dos seus autores".

Propaganda diferente

Do lado de Marine Le Pen, as últimas horas de sexta-feira foram usadas para alertar a comissão eleitoral sobre alegadas irregularidades em muitas regiões em material de propaganda sobre os candidatos enviado para casa dos eleitores, anunciou o diretor de campanha da eurodeputada, David Rachline, atos que considerou "violações graves da lei eleitoral".

"Muitos receberam em suas casas, como sendo propaganda eleitoral, dois boletins de voto dos dois candidatos à eleição presidencial, sendo que o boletim da nossa candidata estava sistematicamente rasgado e o do nosso opositor, o senhor Macron, intacto", acrescentou o mesmo responsável.

A comissão eleitoral confirmou à AFP ter recebido a reclamação, explicando que "pediu imediatamente ao Ministério do Interior que tomasse todas as medidas necessárias para confirmar estes factos e, a serem verdade, impedir a perturbação da integridade da eleição".

Papa insatisfeito

Sabendo de antemão que irá estar com o próximo presidente francês no final deste mês na cimeira da NATO e no encontro do G7. Donald Trump afirmou que irá trabalhar com o nome "que os franceses escolherem". "Não lhe foi perguntado se apoia um candidato em particular, mas posso dizer-vos que o presidente trabalhará com a pessoa, seja ela qual for, que os franceses escolham eleger", declarou uma porta-voz da Casa Branca.

Já o Papa Francisco aludiu ontem ao debate de quarta-feira entre os dois candidatos, criticando que tenham passado o tempo a "atirar pedras" um ao outro. Francisco frisou que falava "não como Papa mas como alguém que ouviu falar do que se passou durante um diálogo televisivo pré-eleitoral".

"Onde esteve o diálogo?", questionou, afirmando que Emmanuel Macron e Marine Le Pen "atiraram pedras um ao outro, não deixavam o adversário acabar de falar, até com palavras um pouco duras".

O líder católico considerou que "quando se chega ao ponto de não saber dialogar, o desafio de aprender a dialogar é muito grande" e apelou para "ouvir com gentileza e respeito", falando com os adversários "sem insultos".