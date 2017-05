Pub

"Temos de ser muito generosos com os refugiados mas não podemos aceitar toda a gente", declarou o chairman da Goldman Sachs

As contas são difíceis de fazer, mas a decisão tomada pelos britânicos em junho do ano passado terá custos, e pesados, para toda a União Europeia. Quem o afirma conhece a máquina por dentro. José Manuel Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia e atual chairman da Goldman Sachs, esteve esta segunda-feira em Lisboa, vindo de Londres, como convidado da cimeira do luxo organizada pelo Financial Times.

