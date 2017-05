Pub

Pelo menos dez pessoas morreram durante a noite na sequência de dois atentados reivindicados pelo grupo Estado Islâmico no campo de deslocados de Al Rukban, no sul da Síria, indica o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

Segundo a organização não-governamental com sede em Londres, combatentes do grupo da oposição a Damasco, Exército das Tribos, foram mortos pelo atentado do Estado Islâmico.

O balanço provisório de vítimas indica também que pelo menos sete pessoas ficaram gravemente feridas ao serem atingidas pela explosão de dois carros armadilhados numa zona próxima do mercado do campo de Al Rukban.

O Estado Islâmico reivindicou o duplo atentado através de um comunicado difundido pela agência de notícias Amaq, vinculada com os extremistas.

Não é primeira vez que o campo de deslocados de guerra sírios, junto às fronteiras com a Jordânia e o Iraque é atingido pelos ataques do Estado Islâmico.

Em 2016, sete soldados jordanos perderam a vida nas proximidades de Al Rukban num atentado suicida cometido por um membro do Estado Islâmico.

Depois do atentado que vitimou os militares do Exército da Jordânia o governo de Ama impediu o acesso de ajuda humanitária ao campo de deslocado que fica localizado numa zona desértica, junto de postos fronteiriços.