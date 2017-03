Pub

Já são dez as pessoas detidas por suspeitas de associação ao ataque em Londres em que morreram quatro pessoas, além do atacante

A polícia britânica anunciou esta manhã a detenção de mais duas pessoas no âmbito da investigação ao ataque de quarta-feira em Westminster, junto ao parlamento britânico, em Londres. Sobe assim para dez o número de pessoas detidas pelas autoridades, depois dos raides realizados durante a madrugada de quinta-feira em Londres e Birmingham.

O chefe da unidade antiterrorista da polícia de Londres, Mark Rowley, informou esta manhã que foram feitas mais duas detenções "significativas" nas Midlands Ocidentais (centro de Inglaterra) e no noroeste.

Explicou ainda que a investigação está centrada em perceber as motivações do autor do ataque, identificado como Khalid Masood, e a forma como este o preparou e se agiu sozinho, inspirado pela propaganda terrorista ou se foi encorajado por outros.

Mark Rowley especificou que o nome de nascimento de Masood é Adrian Russell Ajao e fez um apelo àqueles que o conheciam bem no sentido de darem informações que possam ajudar as autoridades.

O responsável da unidade antiterrorista da Scotland Yard adiantou ainda que duas pessoas continuam em estado grave no hospital, uma delas em risco de vida.

O ataque fez quatro vítimas mortais, além do próprio atacante: o polícia Keith Palmer, o norte-americano Kurt Cochran, 54 anos, a britânica com origem galega Aysha Frade, 43, e Leslie Rhodes, 75.