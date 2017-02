Pub

O procurador-geral da Malásia revelou hoje que as duas mulheres consideradas suspeitas da morte do meio-irmão do líder da Coreia do Norte no aeroporto de Kuala Lumpur vão ser acusadas de homicídio na quarta-feira.

O procurador-geral da Malásia, Mohamed Apandi Ali, afirmou que a acusação contra a indonésia Siti Aisyah e a vietnamita Doan Thi Huong implica a pena capital caso sejam condenadas.

O procurador-geral confirmou que as duas mulheres vão ser acusadas através de uma mensagem de texto enviada à agência noticiosa Associated Press.

Outros dois suspeitos do assassínio de Kim Jong Nam, ocorrido a 13 de fevereiro, foram detidos - um cidadão malaio, que foi libertado sob fiança, e um norte-coreano que permanece sob custódia policial.

Kim Jong-nam --meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un -- morreu a caminho do hospital em Kuala Lumpur depois de ter sido atacado com uma alta dose do químico VX, um poderoso agente nervoso.