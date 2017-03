Pub

Várias testemunhas avisaram as vítimas de que estavam num sítio perigoso

Duas adolescentes morreram atingidas pela asa de uma avioneta. Nitzia Mendoza Corral, de 18 anos, e Clarissa Morquecho Miranda, de 17, estavam numa carrinha perto de uma pista de aterragem quando o acidente aconteceu.

Estavam a tirar uma selfie e a filmar-se quando a asa de uma avioneta que se preparava para aterrar as atingiu na cabeça, provocando logo a morte das duas raparigas.

O acidente aconteceu no estado mexicano de Chiuahua e as autoridades estão a investigar o porquê de as duas raparigas não terem ouvido a avioneta, e também o porquê desta estar a aterrar tão perto do veículo onde estavam Nitzia e Clarissa.

De acordo com o Mirror, as duas tinham estado a ver corridas de cavalos, perto da pista de aterragem, pouco tempo antes.

Várias testemunhas pediram às adolescentes para saírem do veículo porque era perigoso, mas as raparigas ignoraram os avisos.

Um porta-voz do procurador diz que as autoridades continuam a investigar.