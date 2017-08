Pub

Caça norte-americano foi obrigado a fazer manobras repentinas para se desviar do drone

Um drone iraniano aproximou-se demasiado de um caça norte-americano que se preparava para fazer uma aterragem num porta-aviões USS Nimitz no no Golfo Pérsico. O drone, que não estava armado, esteve a 30 metros de distância do caça F/A-18E, obrigando o avião a afastar-se.

Segundo uma fonte militar norte-americana, citada pela Reuters, forma tentados vários contactos via rádio com o drone, que fez "mudanças de altitude perigosas e não profissionais".

A CNN cita duas fontes militares e avança que o drone esteve 30 metros abaixo e 60 metros ao lado do avião, que estava prestes a aterrar. O caça viu-se obrigado a efetuar manobras de voo para evitar o drone.

Os encontros entre as marinhas dos dois países são relativamente frequentes no Golfo Pérsico. Este é o 13º encontro "perigoso e não profissional" entre estas marinhas no Golfo Pérsico este ano.

Só no ano passado a marinha norte-americana registou 35 casos em que houve encontros descritos como "não seguros e ou não profissionais, o que compara com os 23 casos registados em 2015.

O pior dos incidentes do ano passado envolveu a captura de dez marinheiros norte-americanos pelas forças iranianas, com as imagens dos norte-americanos de joelhos e com as mãos na cabeça a serem aproveitadas pelos radicais para fins propagandísticos.

O Irão encara a presença dos EUA no Golfo Pérsico como uma provocação, e acusa os norte-americanos de comportamento não profissional, especialmente no Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de um terço de todo o petróleo transportado por mar.