Doze patos bebé e a mãe foram resgatados da varanda do sexto andar da Biblioteca do Congresso norte-americano. O resgate teve a ajuda da polícia do Capitólio.

Foi a meio da tarde desta terça-feira que um funcionário da Biblioteca do Congresso reparou nos animais a passarem em frente a uma das janelas do sexto andar de um dos edifícios da biblioteca.

Algo "fora do comum", como referiu Gail Osterberg, responsável pela comunicação da biblioteca, dado o facto de não existir água em volta.

O funcionário que viu os animais chamou uma pessoa com acesso à varanda. Lá, viram os patos a tentar passar por cima dos muros da varanda, mas sem sucesso. "Claramente não era um bom sítio para os animais", acrescenta Osterberg.

A polícia do Capitólio foi chamada e colocou os patos em duas caixas, resgatando-os. Os funcionários da biblioteca acreditam que os patinhos terão nascido na varanda, que Osterberg disse ser um "sítio pacífico" para tal acontecer. "Depois estavam a ver o que iam fazer a seguir", acrescentou, de acordo com o The Washington Post.

Os patos foram recolocados numa das "piscinas" do Capitólio.

Existem, e têm causado discussão, rampas para os patos poderem entrar e sair da água, mas alguns não concordam.

Mark Walker, do partido Republicano, usou o Twitter para mostrar o seu descontentamento, falando em desperdício de "dinheiro dos contribuintes".