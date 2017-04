Pub

O proprietário de um canal de televisão por satélite de língua persa foi morto a tiro por desconhecidos em Istambul, Turquia, segundo noticiaram hoje meios de comunicação local.

O britânico de origem iraniana Saïd Karimian, dono do grupo GEM TV, e um dos seus associados, um homem do Koweit, foram abatidos a tiro no sábado no bairro de Maslak.

Algumas horas depois de terem sido assassinados, a imprensa indicava tratarem-se de dois iranianos.

Num comunicado publicado na página oficial do Facebook, o grupo GEM TV confirmou a morte de Saïd Karimian, sem indicar as circunstâncias da morte.