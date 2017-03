Pub

Amancio Ortega estende a todo o país o acordo que já tem com Galiza e Andaluzia

Amancio Ortega ofereceu, através da sua fundação, 320 milhões de euros a hospitais públicos espanhóis, destinados a adquirir equipamentos de diagnóstico e tratamento do cancro. De acordo com o site da instituição, com este donativo será possível adquirir mais de 290 equipamentos novos.

Fundador da Inditex, grupo proprietário da Zara, Bershka, Stradivarius, ou Pull & Bear, Amancio Ortega estende assim a todo o país o acordo que tem em vigor desde 2015 com a Galiza e através do qual doou aos serviços de saúde galegos 17 milhões de euros.

Em 2016, a fundação do quarto homem mais rico do mundo, segundo a revista Forbes, contribuiu com 40 milhões para o serviço de saúde andaluz.