Conflitos de interesses assombram esta nomeação, que já está a ser criticada

Donald Trump vai nomear o genro, Jared Kushner, como conselheiro sénior do presidente. A informação está a ser avançada pela CNN, que cita uma fonte da equipa de transição do republicano.

Jared Kushner, marido de Ivanka Trump, desempenhou um importante papel durante a campanha presidencial do sogro. O empresário do imobiliário foi uma das figuras centrais da equipa de Trump durante a corrida à Casa Branca como conselheiro e deverá manter este papel quando o milionário tomar posse, a 20 de janeiro.

Kushner, de 35 anos, deverá assim ascender a um importante papel da política norte-americana. Contudo, algumas questões legais poderão dificultar esta colocação. Segundo a NBC, Kushner é um empresário com vários negócios internacionais que podem constituir casos de conflito de interesses.

"O senhor Kushner está empenhado em obedecer às leis éticas federais e temos consultado o Gabinete de Ética do governo sobre os passos que deveria tomar [para isso]", afirmou a advogada do empresário num comunicado.

A nomeação já está a ser criticada por várias pessoas pelas redes sociais, que acusam Donald Trump de nepotismo, por favorecer os familiares na nomeação para os cargos mais importantes. Kushner terá de provar que a legislação contra o nepotismo não se aplica neste caso, segundo a AP.

O anúncio desta escolha reavivou nas redes sociais uma história de 2006, ano em que foi publicado o livro The Price of Admission, que acusa o pai de Jared, Charles Kushner, de ter comprado a admissão do filho na Universidade de Harvard.

O livro do jornalista norte-americano Daniel Golden afirma que Charles Kushner doou 2.5 milhões de dólares (cerca de dois milhões e 300 mil euros) à Universidade de Harvard meses antes de o filho ser aceite por esta instituição de prestígio.

Fotografias de páginas deste livro estão a ser publicadas nas redes sociais, para criticar a escolha de Trump.

Donald Trump deverá dar mais informações sobre como vai resolver as questões de conflitos de interesse que cercam os seus negócios e o papel que Kushner terá na nova administração esta quarta-feira, na primeira conferência de imprensa que faz desde que foi eleito.

