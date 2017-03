Pub

Declaração respeita a 2005 e mostra que o presidente aproveitou-se de todos os vazios legais para pagar menos impostos. Jornalista considera que pode ter sido o próprio a enviá-la.

A revelação da declaração de impostos de Donald Trump referente a 2005 terá, muito provavelmente, partido do próprio presidente. Esta era a convicção em muitos media americanos baseada em dois factos: o documento chegou originalmente às mãos de um jornalista, David Cay Johnston, autor de um livro sobre o milionário, e os apoiantes do presidente republicano e o seu filho Donald Júnior regozijaram-se publicamente, fazendo notar que, ao contrário do dito pelos seus adversários, Trump paga impostos.

Johnston esteve ontem num dos mais populares programas da televisão americana, The Rachel Maddow Show, na MSNBC, figura considerada de esquerda, onde disse ter recebido o documento através de "correio de Nova Iorque", admitindo "ser absolutamente possível ter sido o próprio Donald a enviá-la". Neste programa e, posteriormente, em declarações à CNN, Johnston reiterou que "Donald tem uma longa história de fuga de informações sobre ele próprio, quando pensa que é no seu interesse" fazê-lo.

Uma outra jornalista, Susan Mulcahy, que escreveu várias matérias sobre Trump e os seus negócios, afirmou ao The Washington Post que os advogados do milionário e ele próprio eram fonte frequente de informações naturalmente positivas para o agora presidente, a coberto do anonimato. Mulcahy conta mesmo que, em mais de uma vez, se apercebeu estar a falar com Trump, que a atendera disfarçando a voz e identificando-se sob nome falso, para se autoelogiar.

Outro dado que aponta para uma decisão do próprio Trump: o documento contém a menção "duplicado", evidência de que não é proveniente dos serviços tributários. Note-se que o alvo inicial da "fuga" não foi um dos grandes órgãos de informação americanos, como a Fox News, a CBS, a NBC ou o The Washington Post ou o The New York Times, foi um jornalista freelance, que dirige um título discreto e escreve para outras publicações. O que se enquadra na animosidade de Trump aos principais media americanos habitualmente designados como fake news (notícias mentirosas). É verdade que a declaração foi mostrada no horário nobre e num dos grandes canais televisivos, a MSNBC, o que sucedeu por iniciativa de Johnston, um desenvolvimento que o autor da fuga não podia prever, como nota o The Washington Post num artigo em que se discute o interesse de Trump ter este tipo de comportamento. O texto conclui pela alta probabilidade de ter sido ele a tomar a iniciativa pelas seguintes razões: provar que paga impostos, reduzir a importância do assunto na agenda mediática e provar que é "escandalosamente rico", como disse na apresentação da sua candidatura.

No plano oficial, a Casa Branca considerou a divulgação da declaração "ilegal" e o próprio Trump escreveu no Twitter: "Alguém acredita que um jornalista, de quem ninguém ouviu falar, foi à caixa de correio e encontrou lá a minha declaração de impostos?" A mensagem termina com a típica frase em caixas altas: "Notícias mentirosas!" Note-se, no entanto, que o tom do texto de Trump não apresenta a agressividade de outras mensagens do presidente em circunstâncias menos graves para ele.

As duas páginas recebidas por Johnston foram reproduzidas no site noticioso que o jornalista dirige, DCReport, sendo possível verificar que, no ano em causa e que foi também o ano do casamento de Trump com Melania Knavs, o milionário teve 153 milhões de dólares (ao longo do ano a cotação do dólar foi de 1,30/1,18 para o euro) em rendimentos e o casal pagou 36,6 milhões de dólares em impostos. Ou seja, foi-lhes aplicada uma taxa de 24%, refere o jornalista, que explica, seguidamente, ser esta a taxa, igualmente aplicada a um casal com rendimentos a partir dos 400 mil dólares/ano, aos valores atuais. A taxa máxima em vigor é de 39,6%.

Johnston explica que o casal não infringiu nenhuma regra, só aproveitou todas as possibilidades e os vazios legais existentes.