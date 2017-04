Pub

O Presidente dos Estados Unidos deu as boas vindas ao Presidente da Argentina na Casa Branca e disse que os dois vão ser "grandes amigos, melhor do que alguma vez o foram".

O Presidente norte-americano aposta nas relações que está a construir com os seus homólogos estrangeiros e, nas últimas semanas, falou muitas vezes acerca da "química" que diz ter construído com o Presidente chinês, Xi Jinping, depois das suas conversas, no início do mês, na propriedade de Donald Trump na Florida.

Uma passadeira vermelha e honras militares esperavam o Presidente da Argentina, Mauricio Macri, quando chegou à Casa Branca e Donald Trump e a primeira dama, Melania Trump, receberam o casal Macri.

Os casais presidenciais dirigiram-se para a Sala Oval, com as esposas à frente.

Donald Trump descreveu Mauricio Macri como: "meu bom amigo de muitos, muitos anos". Quando questionado há quanto tempo, limitou-se a responder: "muito tempo".

Os dois tinham já uma relação desde os seus tempos de empresários.

Mauricio Macri falou brevemente sobre o seu desejo de manter uma relação forte com os Estados Unidos.

Depois do encontro na Sala Oval, os dois presidentes e as suas delegações tiveram um almoço de trabalho.

Espera-se que os dois políticos trabalhem em vários assuntos de interesse bilateral e regional, como comércio, segurança ou a situação política que se deteriora na Venezuela.

Donald Trump disse que "é muito triste ver o que está a acontecer" na Venezuela, onde dezenas de milhares de cidadãos sairam à rua no último mês para protestar contra o Presidente socialista Nicolas Maduro.