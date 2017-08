Pub

A Casa Branca anunciou hoje que Donald Trump vai doar um milhão de euros da sua fortuna para ajudar as vítimas da tempestade Harvey, e que serão os repórteres a ajudar a decidir quem recebe a verba.

Numa conferência de imprensa hoje em Washington, a assessora de imprensa da Casa Branca anunciou aos jornalistas que Trump doará um milhão de euros da sua fortuna e que os jornalistas vão ser chamados a apresentar sugestões sobre para que organização específica deverá o dinheiro ir.

No início do seu mandato, o presidente já tinha apresentado uma iniciativa semelhante, desta vez com o seu próprio salário, que tem sido entregue a várias entidades, como o Ministério do Interior e da Educação.

O presidente norte-americano tem sido criticado pelas somas pouco avultadas que oferece, tendo em conta os financiamentos dados por outros multibilionários.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Num exemplo que fez as primeiras páginas de vários jornais no ano passado, Trump anunciou que iria dar um milhão de dólares do seu dinheiro e ajudar a angariar mais cinco milhões, para organizações de veteranos das Forças Armadas.

No entanto, meses depois, e perante as investigações dos jornalistas, concluiu-se que nenhuma organização tinha recebido estas verbas.

A tempestade tropical Harvey provocou direta ou indiretamente 33 mortes, de acordo com o mais recente balanço oficial.

A chuva que caiu em Houston, no Texas, desde a chegada do Harvey -- furacão de categoria 4 numa escala de 5, que se transformou depois em tempestade tropical --, atingiu em quatro dias a altura de 127 centímetros, desencadeando inundações sem precedentes na cidade de 2,3 milhões de habitantes.