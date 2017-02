Pub

Presidente dos Estados Unidos fez uma declaração surpresa a partir da sua casa na Flórida. Nomeação dá-se depois da renúncia de Michael Flynn e da recusa do vice-almirante Robert Haward

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou esta segunda-feira o tenente-general H. R. McMaster seu novo assessor de Segurança Nacional, depois da renúncia de Michael Flynn devido aos contactos com russos sobre as sanções a Moscovo.

Numa intervenção feita de surpresa, a partir da sua residência de Mar-a-Lago, na Flórida, e acompanhado pelo tenente-general McMaster, Donald Trump definiu o seu novo assessor como um "homem de tremendo talento e experiência".

"Eu li muitos nestes últimos dias e McMaster é muito respeitado nas Forças Armadas", acrescentou o Presidente.

O tenente-general H. R. McMaster foi nomeado, depois de na semana passada o vice-almirante Robert Harward ter recusado o cargo.

Juntamente com Donald Trump e McMaster estava o tenente-general Keith Kellogg, que vai ocupar o cargo de chefe do gabinete do Conselho de Segurança Nacional.

A saída de Michael Flynn, depois de 24 dias no cargo, foi uma das principais crises com que Donald Trump teve de lidar, desde que assumiu a Presidência dos Estados Unidos, a 20 de janeiro.

Donald Trump passou o fim de semana na Flórida estando de regresso a Washington.