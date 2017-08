Pub

Presidente promulgou lei esta quarta-feira, informou a Casa Branca, mas defende que tem "falhas significativas"

Donald Trump assinou esta quarta-feira a legislação que prevê a imposição de novas sanções à Rússia, informou a Casa Branca.

O congresso norte-americano decidiu na semana passada, por uma margem significativa, punir o governo russo por interferir na eleição presidencial de 2016, pela anexação da Crimeia à Ucrânia e outras violações das normas internacionais.

Trump, que já deixou claro que quer melhorar as relações com a Rússia, aceitou com relutância as novas sanções do Congresso, que incluem o Irão e a Coreia do Norte. O diploma hoje promulgado pelo presidente tinha apoio suficiente no Congresso para derrubar um eventual veto de Trump.

Em comunicado, Donald Trump veio dizer que considera que a legislação que impõe as sanções tem "falhas significativas" e incentivou o Congresso a não usar as medidas para dificultar os esforços dos EUA na resolução do conflito na Ucrânia com os aliados europeus.

A assinatura da lei acontece depois de vários dias de sinais contraditórios da administração Trump a propósito destas sanções. Na terça-feira, o secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, dizia aos jornalistas que ele e Trump não acreditavam que as novas sanções seriam "úteis" para os esforços da diplomacia norte-americana em relação aos russos. Mike Pence, o vice-presidente dos EUA, defendeu que a assinatura da lei mostrava que Trump e o Congresso falavam em uníssono.

Kellyanne Conway, conselheira da Casa Branca, deu esta quarta-feira uma entrevista à Fox News confirmando que o presidente tinha promulgado a lei.

As novas sanções - a primeira grande medida de política internacional aprovada pelo Congresso desde que Trump chegou à Casa Branca - incluem uma disposição que permite ao Congresso impedir que o presidente atenue sanções já existentes à Rússia.

A legislação vai afetar uma série de indústrias russas e poderá mesmo ter impacto na já enfraquecida economia da Rússia, depois das sanções impostas em 2014 após Moscovo anexar a Crimeia.

Em relação à Coreia do Norte e Irão, a nova lei condena os programas de desenvolvimento de mísseis e violações de direitos humanos, prevendo ainda penalizações para os bancos estrangeiros que estabeleçam relações comerciais com a Coreia do Norte.

Recorde-se que Vladimir Putin, presidente da Rússia, já revelou que vai expulsar 755 diplomatas norte-americanos que estejam na federação russa, em retaliação das sanções anunciadas no sábado pelo Congresso dos EUA.

"Decidi que é tempo de mostrarmos que não deixaremos nada sem resposta", afirmou Putin numa entrevista televisiva. "Já estamos há muito tempo à espera de que algo [nas relações Rússia/EUA] mude para melhor, tínhamos esperança que a situação mudasse, mas ao que tudo indica isso não vai acontecer no futuro próximo", acrescentou.