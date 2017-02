Pub

Jovens de 17 anos foram apanhados em julho e escrever os seus nomes no portão do antigo campo de concentração nazi

Dois portugueses foram condenados a um ano de prisão, suspensa por dois anos, por terem vandalizado o portão principal do campo de concentração nazi de Auschwitz, na Polónia. Além disso, os jovens, com 17 anos, terão de pagar uma multa de mil zlotys (o que corresponde a cerca de 230 euros), que reverterão para o museu.

Os portugueses foram apanhados em julho do ano passado a escrever os seus nomes no portão, segundo escreve o The News. Hoje, um juiz realçou que os acusados eram muito novos e não tinham antecedentes criminais, pelo que os poupou a uma pena mais pesada.

O advogado que representa os portugueses, Marcin Surowiec, anunciou que recorrerá da sentença por considerar que as gravações realizadas pelos seus clientes não representam danos significativos ao bem cultural que representa o antigo campo de concentração.

O campo de Auschwitz-Birkenau, situado no sul da Polónia, foi aberto como museu memorial em 1947 e declarado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como Património da Humanidade em 1974.

Mais de dois milhões de pessoas visitaram este antigo campo de extermínio durante 2016, o que explica o cuidado das autoridades polacas para evitar que os turistas possam danificar as instalações do campo.

Auschwitz-Birkenau comportava uma rede de campos de concentração localizados no sul da Polónia operados pelo Terceiro Reich nas áreas polacas anexadas pela Alemanha nazi, sendo o maior símbolo do Holocausto perpetrado pelo Governo de Adolf Hitler durante a II Guerra Mundial.