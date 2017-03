Pub

Vítimas são um casal que ficou soterrado pela infraestrutura

Duas pessoas morreram na Itália esta quinta-feira após o colapso de uma ponte sobre uma autoestrada. Segundo a Ansa, outros dois trabalhadores romenos ficaram feridos As vítimas mortais, um casal, passavam de carro na A14, que liga a comuna de Loreto a Ancona, e ficaram soterradas debaixo da ponte.

A agência Ansa conta que a ponte, colocada entre o quilómetro 235 e 800, era provisória.

Os bombeiros confirmaram que os ocupantes do carro morreram no incidente e divulgaram imagens do local. Nos vídeos, é possível ver como parte da ponte caiu sobre o tabuleiro da autoestrada.

Em atualização

