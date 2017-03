Pub

O principal hospital militar de Cabul foi alvo de homens armados

Pelo menos duas pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas esta quarta-feira num ataque por homens armados contra o principal hospital militar de Cabul, no Afeganistão, que continuava em curso esta manhã, informaram as agências internacionais.

"Recebemos até agora dois cadáveres e 12 feridos do ataque ao hospital militar", disse Ismail Kawusi, porta-voz do Ministério de Saúde Pública, ao precisar que as vítimas foram recebidas no hospital civil Wazir Akbar Khan.

O hospital Wazir Akbar Khan está situado junto ao hospital militar Sardar Mohammad Daud Khan, o qual tem capacidade para 400 camas.

Não é conhecido se as vítimas são membros das forças de segurança, pessoal médico ou doentes.

O ataque continuava em curso 90 minutos depois da primeira explosão, que foi precedida por tiros, escutados pela AFP por volta das 09.10 (05.10 em Lisboa).

Outras duas explosões de natureza desconhecida foram ouvidas às 10.35 e 10.45 (06.35 e 06.45).