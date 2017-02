A estação de rádio funciona no rés-do-chão de um centro comercial e é visível da rua

Luís Manuel Medina, apresentador do programa Milenio Caliente, e o produtor Leo Martínez foram mortos durante a transmissão via Facebook do programa da 103.5 FM, na República Dominicana

Um grupo de homens atacou na terça-feira de manhã os estúdios da rádio 103.5 FM, em San Pedro de Macorís, na República Dominicana, matando a tiro duas pessoas e deixando uma terceira ferida com gravidade.

As vítimas mortais foram Luís Manuel Medina, apresentador do programa noticioso Milenio Caliente e o produtor Leo Martínez. O ataque aconteceu durante a transmissão em direto do programa, pelo Facebook, sendo audíveis os tiros e os gritos de uma mulher antes de a emissão ser cortada.

Uma secretária da estação foi hospitalizada, com ferimentos, graves, tendo sido submetida a uma cirurgia de emergência.

A polícia deteve três homens mas ainda não é conhecida uma acusação formal, estando também por apurar os motivos do ataque.

O programa Milenio Caliente era conhecido pela análise política e campanhas sociais que promovia. Recentemente, segundo o jornal inglês The Guardian, os jornalistas vinham dedicando particular atenção á poluição na Laguna Mallen, um lago protegido em San Pedro.