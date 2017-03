Pub

Fotografias já circulam na Internet e nos meios de comunicação

A cidade Londres foi vítima de vários ataques esta quarta-feira, dos quais resultaram pelo menos dois morto confirmados e vários feridos.

Até prova em contrário, o ataque está a ser tratado como sendo terrorista, com dois dos atacantes a serem capturados e um baleado.

Surgem agora fotos do suspeito baleado. As fotografias já circulam no Twitter e em vários jornais britânicos, como o Daily Mail.

Em atualização