Resort vai permitir, com pequenas exceções, que os clientes cancelem ou remarquem as suas visitas

A Disney World, em Bay Lake, próximo de Orlando, Florida, pode fechar nos próximos dias. Os receios devem-se a chegada prevista do Furacão Irma àquele estado norte-americano. O resort fechou, mais recentemente, em 2016, durante o Furacão Matthew, mas apenas fechou quatro vezes devido a furacões em quase 50 anos de história. Foram já cancelados três cruzeiros Disney Dream.

De acordo com o Daily Mail, o Walt Disney World Resorte - nome oficial do espaço - vai permitir que os clientes cancelem ou remarquem as suas visitas e férias se existir efetivamente um alerta para o furacão, apesar de esta política não ser aplicável a "determinados e especiais eventos e jantares".

Já mesmo em Orlando, o Universal Orlando Resort vai funcionando de forma normal, mas sem descurar os boletins meteorológicos. "Dizemos que sim, sem perguntar nada, aos visitantes que querem alterar os planos, ou querem um reembolso, devido a uma tempestade na zona de Orlando ou na área de onde viajam", afirmou o porta-voz Tom Schroder, que diz também ser essa a "política" da empresa.

O Seaworld, em Orlando, também tem uma política de reembolsos no caso de acontecer um furacão.

Em várias zonas da Florida, vários locais estão já a ser evacuados e várias pessoas estão a deixar as suas casas antes que surja uma ordem oficial, assim que o Furacão Irma chegue definitivamente ao território dos EUA.