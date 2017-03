Pub

Presidente do Brasil entre 2011 e 2016, quando foi destituída de funções, Dilma Rousseff afirma que o seu afastamento se deveu ao facto de ser mulher e do partido a que pertence ter tido quatro vitórias consecutivas.

Ex-presidente do Brasil afirmou que o processo que culminou na sua destituição (o chamado impeachment) resultou de um "golpe parlamentar" com apoio de "parte de sectores financeiros e empresariais", com "um projecto neoliberal". O objetivo era o de travar um ciclo de "quatro vitórias consecutivas" do Partido dos Trabalhadores, a que Dilma Rousseff pertence.

A ex-presidente falava num encontro com a imprensa na Fundação José Saramago, esta manhã em Lisboa, a anteceder a conferência inaugural do ciclo Conferências do Trindade, que profere amanhã nesta sala da capital e que será subordinada ao tema "Neoliberalismo, Desigualdade, Democracia sob Ataque". Para Dilma, os sectores em causa "aproveitaram a crise económica para construir uma crise política" em que o discurso machista e misógino desempenhou também o seu papel. "Tão depressa diziam que eu estava em colapso emocional ou que era uma pessoa fria, seca e insensível - e isto de forma contraditória". Para a presidente, que foi afastada do cargo em 2016, após ter sido reeleita para um segundo mandato em 2014, a sua "condição de mulher" foi um elemento central de todo o processo. Um processo que, segundo Dilma, começou logo após a reeleição de 2014: "paralisavam na prática o meu governo desde o primeiro dia".

E, com o seu afastamento da presidência, está em curso um "golpe social" no Brasil, caracterizado pela redução dos direitos sociais. Um processo resultante da aprovação de uma emenda constitucional que "congela por 20 anos a despesa pública primária", ou seja, o que se relaciona com "a assistência social, a educação e a saúde". O Brasil está, na opinião da ex-presidente, a caminhar para "uma situação muito difícil económica, política e socialmente". Assiste-se "à desconstrução da Previdência" e isso não deixará de ter reflexos negativos em inúmeras áreas da vida no país.

A solução para o impasse político passa pelas presidenciais de 2018, "a data marcada do nosso encontro com a democracia". Nestas eleições, Dilma afirmou apoiar Lula da Silva, antigo presidente com dois mandatos consecutivos entre 2003 e 2011. Este surge como o candidato que reúne maior número de intenções de voto, referindo a ex-presidente que tem 38% nas sondagens mais recentes.

Dilma, que teve palavras muito críticas para o sistema político brasileiro, criticando-o por permitir a existência de um grande número de partidos políticos no Congresso - "há 25" - e vícios que daí resultam para a vida política, avisou que, perante o avanço de Lula, pode existir a tentação de "retirar" a sua candidatura, procedendo-se "à judicialização e criminalização do processo político".