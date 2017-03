Pub

Presidente do Eurogrupo diz que tem um estilo muito "direto"

O presidente do Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem afirma que não se demite depois dos comentários sobre os países do sul, diz a Reuters. Numa entrevista a um jornal alemão, o holandês causou polémica ao dizer que não se pode "gastar dinheiro em bebida e mulheres e depois ir pedir ajuda", numa alusão às diferenças entre os países do norte e do sul da Europa.

Muitos adjetivaram as declarações como xenófobas e sexistas, e António Costa já pediu a demissão de Dijsselbloem.

"Numa Europa a sério, o sr. Dijsselbloem já estava demitido. É inaceitável que uma pessoa que tem um comportamento como ele teve, uma visão xenófoba, racista e sexista sobre parte dos países da União Europeia possa exercer funções de presidência de um organismo como o Eurogrupo", disse o primeiro-ministro.

"Peço desculpa se alguém ficou ofendido com as declarações. Fui direto. Percebo que isso não seja sempre bem entendido e apreciado em outros sítios da Europa e isso é uma lição que tiro", afirmou o presidente do Eurogrupo.

"Não tenho intenção de me demitir", afirmou.

"Acho que sou apreciado por manter o meu próprio estilo. E sim, o meu estilo é direto. Se alguém ficou ofendido peço novamente desculpa", acrescentou.