A mina de Lulo, onde foi encontrado o maior diamante de Angola, já ultrapassou os 70 milhões de euros em vendas acumuladas

A diamantífera Lucapa anunciou que a mina do Lulo, onde foi encontrado o maior diamante de Angola, ultrapassou os 70 milhões de euros em vendas acumuladas, com o preço médio por quilate acima dos 4000 euros na última venda.

Na informação da multinacional australiana, a que a Lusa teve hoje acesso, a Lucapa refere que só durante o ano de 2017, nas duas vendas já realizadas, aquela mina, localizada na província angolana da Lunda Norte, faturou 10,7 milhões de dólares (10,1 milhões de euros).

Na segunda dessas vendas - em apenas dois meses - a parcela de 1552 quilates de diamantes em bruto, extraídos da mina do Lulo, rendeu 6,9 milhões de dólares (6,5 milhões de euros), incluindo um único diamante de 227 quilates, o segundo maior encontrado em Angola.

"Isto representa um preço médio excecional de 4.446 dólares [4.189 euros] por quilate, o que realça a qualidade dos diamantes recuperados", lê-se na informação da Lucapa, que acrescenta que a mina atingiu desta forma o objetivo dos 100 milhões de dólares australianos (71 milhões de euros) em vendas.

Na mina do Lulo foi encontrado em fevereiro de 2016 o maior diamante de Angola e 27.º maior do mundo, com 404,2 quilates, cuja venda em bruto rendeu 16 milhões de dólares (15 milhões de euros).

A operação naquela mina arrancou em agosto de 2015, numa parceria da Lucapa (40%), que é também a operadora, com a estatal angolana do setor diamantífero Endiama (32%) e os privados da Rosas & Pétalas (28%).

Esta mina está localizada a 150 quilómetros de Catotaca, na mesma província e a quarta maior do mundo, operada pelos russos da Alrosa e responsável por 75% da produção angolana, país que é quinto maior produtor do mundo.

Após seis anos de prospeção na zona, a exploração no Lulo arrancou em 2015, no âmbito de um contrato para a concessão da produção naquela área (238 quilómetros quadrados), incluindo mais de 50 quilómetros ao longo do rio Cacuilo, válido por 35 anos.

Na fase anterior, a Lucapa tinha já anunciado a descoberta de diamantes de grandes dimensões, o maior dos quais de 133,4 quilates.

Os diamantes constituem o segundo principal produto de exportação por Angola, a seguir ao petróleo.