Pelo menos dez pessoas ficaram feridas esta quinta-feira em Itália, depois de o vulcão Etna, na Sicília, ter explodido pela terceira vez em menos de três semanas. Seis dos feridos foram encaminhados para hospitais da zona mas nenhum ficou em estado grave, segundo o jornal italiano La Repubblica.

Os feridos são turistas e membros de uma equipa de jornalistas da BBC que estavam a poucas centenas de metros do local e foram atingidos pelos detritos expelidos durante uma violenta explosão do vulcão. Segundo Rebecca Morelle, uma jornalista do canal britânico no local, as vítimas apresentam cortes, queimaduras, lesões e uma delas tem um ferimento na cabeça.

Morelle escreveu ainda no Twitter que uma vulcanologista experiente lhe disse que este foi "o incidente mais perigoso" que viu numa carreira de 30 anos.

A erupção ocorreu provavelmente numa cratera relativamente nova, segundo a AFP, que cita o Instituto Italiano de Geologia e Vulcanologia: pedras escaldantes e lava foram lançadas a uma altura de quase 200 metros.

O Etna é um dos vulcões mais ativos da Europa e entrou em erupção em fevereiro deste ano, após mais de um ano parado.

O vulcão Etna tem cerca de 3323 metros de altura, sendo o mais alto da Europa e um dos mais altos do mundo. O Instituto Italiano de Geologia e Vulcanologia assinalou, porém, que não seria necessário alterar ou cancelar voos com partida e chegada no aeroporto de Câtania, a 50 quilómetros do vulcão, e que a erupção não coloca em risco as localidades nas imediações.