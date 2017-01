Pub

Mãe disse que "sempre quis um bebé gordinho"

Uma mulher na Austrália deu à luz um bebé que pesa 6.06 quilos e mede 57 centímetros. O bebé Brian Junior nasceu de parto natural esta terça-feira, o que deixou os funcionários do Mercy Hospital, na cidade de Melbourne, espantados.

"Sempre sonhei em ter um bebé gordinho", disse Natashia Corrigan, a mãe de Brian. "E agora tenho um bebé grande", continuou, numa entrevista ao jornal local 7 News.

Natashia soube que o filho seria mais pesado do que o normal quando percebeu que Brian já pesava mais de quatro quilos na 36.ª semana de gravidez. Ainda assim, a mãe disse que ficou "em choque" quando viu o menino.

Brian nasceu às 40 semanas e cinco dias de gravidez e pesa o dobro de um recém-nascido normal, de acordo com o que as enfermeiras do hospital disseram ao jornal australiano. As roupas de recém-nascido não lhe servem a Brian e ele usa já peças do tamanho acima.

Brian Liddle, pai do menino, contou que o parto foi assustador mas felizmente "todos estão bem" e a família foi abençoada.

