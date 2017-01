Pub

A polícia brasileira deteve esta quinta-feira três suspeitos da morte da cantora Loalwa Braz Vieira, ex-vocalista do grupo Kaoma e voz do clássico de Lambada "Chorando se Foi". Loalwa, de 63 anos, foi encontrada morta e carbonizada dentro de um carro na Região dos Lagos, Brasil, na madrugada de quarta-feira.

Os três homens são acusados de terem morto Loalwa para assaltar a pousada da cantora. A polícia civil afirmou, segundo o Globo, que os três bateram na mulher e colocaram-na no carro para a tirar do local do crime porque ela gritava muito. Na fuga, e percebendo que o carro estava com problemas no motor, os jovens decidiram atear fogo ao carro com a cantora lá dentro.

Um dos detidos é o funcionário da pousada de Loalwa, de 23 anos. O funcionário disse primeiramente à polícia que também tinha sido agredido pelos homicidas até que confessou que estava envolvido no crime.

Os outros suspeitos têm 21 e 18 anos. Todos são acusados de latrocínio, por terem cometido um homicídio para realizarem um roubo, e podem ser condenados até 30 anos de prisão.

A morte de Loalwa chocou várias pessoas, que relembram a cantora como integrante da banda Kaoma e a voz da Lambada e prestam a sua homenagem.

A música Chorando se Foi (Lambada) foi um êxito nos anos 90 e estima-se que tenha vendido mais de cinco milhões de cópias em todo o mundo.

Loalwa Braz chegou a entrar para o Livro do Guinness como "uma das 20 vozes mais ouvidas no mundo".