Divulgavam propaganda jihadista e mensagens na Internet a encorajar ataques terroristas

O Ministério do Interior de Espanha anunciou esta segunda-feira que as polícias espanhola e marroquina detiveram três alegados membros do grupo extremista Estado Islâmico (EI), por atividades de recrutamento de seguidores e por incitarem à realização de ataques jihadistas.

Em comunicado, o ministério espanhol explicou que os três suspeitos recrutavam elementos novos para o EI, divulgavam propaganda jihadista e divulgavam mensagens na Internet a encorajar ataques terroristas.

Os três suspeitos, acrescentou o governo espanhol, tinham ligações a altos cargos do EI na Síria e no Iraque e planeavam viajar para estes países para se juntarem aos combates.

Dois cidadãos marroquinos foram detidos nas cidades de Salou e Badalona (Catalunha, nordeste de Espanha). Um terceiro membro da célula foi detido na cidade portuária marroquina de Tânger (norte).

Os detidos também mantinham contacto com outros jihadistas a cumprir pena de prisão em em Espanha.

Espanha elevou o nível de alerta terrorista para quatro (um abaixo do máximo) em junho de 2015. Desde essa altura, as autoridades espanholas já detiveram 162 alegados jihadistas.