Pub

Os dois indivíduos estão detidos na cadeia central da Praia devendo ser extraditados para os Estados Unidos

Dois indivíduos suspeitos de ligações ao terrorismo foram detidos na cidade da Praia, em Cabo Verde, numa operação conjunta entre a Polícia Judiciária e as autoridades norte-americanas, noticiou hoje a comunicação social cabo-verdiana.

De acordo com a comunicação social, que cita fontes policiais, os dois indivíduos são suspeitos de tráfico de armas e droga para financiamento do terrorismo e chegaram a Cabo Verde provenientes do Senegal, onde estariam há algum tempo a ser vigiados pelas autoridades policiais dos Estados Unidos.

Os indivíduos foram detidos à chegada à cidade da Praia, num voo da companhia aérea cabo-verdiana TACV Facebook

Twitter

A Rádio Nacional de Cabo Verde adiantou que os dois homens tinham como destino final a Europa, mas uma fonte policial citada pelo jornal Expresso das Ilhas disse que os indivíduos tinham Cabo Verde como destino e não como escala.