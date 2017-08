Pub

De acordo com os serviços secretos russos, os dois homens "originários da Ásia central", foram detidos quando planificavam "atos terroristas em locais muito frequentados a 1 de setembro"

Os serviços secretos russos anunciaram esta quinta-feira a detenção de dois presumíveis membros do grupo extremista Estado Islâmico que se preparavam para realizar ataques suicidas e com arma branca na sexta-feira em Moscovo.

Em comunicado, o FSB (ex-KGB) indica que os dois homens, "originários da Ásia central", foram detidos quando planificavam "atos terroristas em locais muito frequentados a 1 de setembro", o início do ano escolar na Rússia.

Um devia esfaquear civis e o outro devia acionar um cinto de explosivos, segundo a agência noticiosa russa TASS.

A Rússia já foi alvo de várias ameaças do Estado Islâmico e do ramo sírio da Al-Qaida desde o início da sua intervenção militar na Síria ao lado do regime de Bashar al-Assad a 30 de setembro de 2015.

O grupo 'jihadista' Estado Islâmico reivindicou em agosto dois ataques com arma branca na Rússia.

O primeiro a 19 de agosto, quando um jovem esfaqueou sete pessoas em plena rua em Surgut, na Sibéria ocidental, e o segundo a 28 de agosto, no Daguestão, república instável do Cáucaso russo, onde dois homens atacaram polícias com uma faca, matando um agente e ferindo outro antes de serem abatidos.

Em ambos os casos, as autoridades russas abriram inquéritos por tentativa de homicídio e não por "ato terrorista", apesar das reivindicações dos 'jihadistas".