Homem estava a planear um atentado bombista contra a polícia e soldados, segundo as autoridades

A polícia alemã anunciou hoje ter detido um homem suspeito de preparar um atentado e que, segundo a revista Focus, está ligado ao presumível extremista islâmico detido na sexta-feira na Áustria.

O homem, detido no sábado, na cidade de Neuss, no oeste do país, era alvo de um mandado de captura por ter "projetado um crime grave contra o Estado", segundo um porta-voz da polícia do estado da Renânia do Norte-Vestefália.

Citando fontes judiciais, a revista alemã Focus noticiou, por seu lado, que as unidades especiais das forças de polícia (SEK) tinham feito uma rusga ao apartamento do suspeito de planear um atentado bombista contra a polícia e soldados.

Segundo a mesma fonte, este homem está ligado ao cidadão austríaco de origem albanesa, de 18 anos, presumível islamita radical, detido na sexta-feira na Áustria e também suspeito de preparar um atentado.

E, de acordo com a revista, ambos os homens são acusados de ter "feito experiências com material para fabricar explosivos" no apartamento de Neuss.

A polícia alemã confiscou computadores e telefones que se encontravam no imóvel, e a mulher do suspeito foi detida por um breve período para ser interrogada, precisou a mesma fonte.

O homem detido na Áustria disse aos investigadores que tinha jurado lealdade ao grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) e revelou a sua ligação ao detido em Neuss.

A Alemanha está em alerta máximo desde que um requerente de asilo tunisino, Anis Amri, lançou um camião sobre a multidão num mercado de Natal em Berlim, matando 12 pessoas e ferindo dezenas de outras -- um atentado reivindicado pelo EI.